В школах Рязани 64 класса ушли на карантин

В Рязани из-за ОРВИ образовательный процесс приостановили в 64 классах 28 школ. Такую информацию озвучила на своей странице в Facebook глава администрации города Елена Сорокина.

Статистику она использовала, чтобы оправдать раннее начало отопительного сезона: в жилые дома тепло пустят с 1 октября.

«Медики говорят о том, что температура воздуха в помещениях влияет на состояние здоровья», - заявила Сорокина.

Впрочем, многие горожане в соцсетях скептически отнеслись к таким объяснениям, усмотрев в действиях властей лишь попытку собрать с населения побольше денег. И не безосновательно, ведь среднесуточная температура не достигла тех значений, при которых закон предусматривает начало отопительного сезона.