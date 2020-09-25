Девелопер «Мармакс» и студия дизайна E&E создали дизайн для квартир

Фото: "Мармакс"
Девелопер «Мармакс» и студия дизайна E&E представили первый совместный дизайн-проект квартиры.
У жителей города есть уникальная возможность не просто купить квартиру, но и выбрать одну из двух планировок и получить дизайн-проект в комплексе бизнес-класса «Достояние на Чапаева».
«Интерьер однокомнатной квартиры должен быть максимально функциональным. Но вот решить, как расставить мебель, как ее расположить, где заказать и купить материалы — всегда очень сложно, — отметили в пресс-центре «Мармакс». — Поэтому нашей командой было принято решение создать творческую коллаборацию с одной из лучших студий дизайна интерьера нашего города».
Фото: "Мармакс"
Купив квартиру, вы получите возможность выбрать планировку, а также дизайн-проект от студии E&E. Реализовать проект вам могут помочь дизайнеры студии, а также вы можете сделать это своими руками.
Клиентам также дадут выбор двух цветовых решений и ответят на возникающие вопросы.
Квартиры, которые участвуют в спецпредложении: 10, 17 и 31.
Вы можете уточнить информацию по телефону: 500-005.
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