Участницу избиения школьницы в Новомичуринске отправили в интернат

Фото: ryazpressa.ru

Одну из участниц избиения школьницы в Новомичуринске отправили в специализированный интернат. Ее опекуна решили права быть опекуном, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на пронских полицейских – инспектора ПДН Веру Дерюгову и начальника отделения ПДН Андрея Нефтерева.

«Другие участники инцидента теперь на профилактическом учете и под жестким контролем. Вероятно, всех ждет постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних», - сказали сотрудники МВД на встрече с учениками Новомичуринской школы №1.

Напомним, в августе в сети появилось видео с издевательствами подростков над сверстницей: девочку поставили на колени, затем принялись избивать, таскать за волосы и оскорблять. Полиция запустила проверку, также инцидентом заинтересовались в прокуратуре и СК.