Елена Сорокина не пришла на заседание по делу Сергея Карабасова

Мэр Рязани Елена Сорокина не пришла в суд по делу бывшего главы администрации Сергея Карабасова. Как чиновница сообщила судье, якобы она находится «в правительственной комиссии».

Напомним, 17 сентября в Советском районном суде Рязани состоялось первое заседание по громкому уголовном делу против и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Вместе с ним в растрате бюджетных средств обвиняются экс-начальник городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор 62» (фирмы-подрядчика) Михаил Пузанов (читать подробнее).

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