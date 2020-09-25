По делу о нарколаборатории в Рязанской области вынесен суровый приговор

Рассмотрено уголовное дело об изготовлении наркотиков в Кораблинском районе. Подпольная лаборатория располагалась в обычном доме. Работал в ней житель Уфы Иван Жуков, сообщает областная прокуратура.

Изначально, с февраля 2018 года, кустарное производство базировалось в Башкортостане, однако затем «в целях конспирации» переехало в Рязанскую область. Отсюда Жуков пересылал товар в Подмосковье. Управляли процессом некие кураторы, используя анонимные каналы передачи информации в интернете.

В ходе оперативно-розыскной работы сотрудники ФСБ изъяли 21,5 кг наркотиков, оборудование и химические вещества. Жукова приговорили к 16 годам лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей.