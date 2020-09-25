В Рязани реализуется проект «Кино под открытым небом»

Молодая гвардия.

Вводный показ прошёл для воспитанников социально-реабилитационного центра «Семья». Для маленьких посетителей центра и их родителей был показан мультфильм «Тайна Коко».

В течение сентября было организовано ещё несколько показов.

Один из показов прошёл для учащихся младших классов Ильинской СОШ Скопинского района. Активисты организовали показ патриотического фильма «В бой идут одни старики».

Также, совместно с комплексным центром социального обслуживания «Семья» на базе общежития Рязанского политехнического колледжа прошёл просмотр военно-патриотического фильма «А зори здесь тихие».

«Российский кинематограф разнообразен и уникален в своем роде. В нем есть что-то своё, понятное только русскому человеку. Пока сентябрь радует тёплой погодой ещё можно устраивать показы фильмов на свежем воздухе, особенно если эти фильмы положительно влияют на ребят», — поделился активист Регионального отделения МГЕР Олег Колмыков.