Активистов шокировала свалка недалеко от Рязанского кремля

Фото: ОНФ.

Незаконная свалка в километре от Рязанского кремля привлекла внимание общественников. В непосредственной близости от Северной окружной дороги, 3-го Борковского карьера и реки Трубеж выбрасывают строительный мусор, автомобильные покрышки, старую мебель, а в последнее время даже отходы рыбного производства.

«Честно говоря, мы в шоке от увиденного. Сейчас трудно даже представить, как это все можно ликвидировать, но делать это нужно срочно», - цитирует ОНФ сопредседателя регионального штаба Евгения Рыбакова.

От администрации Рязани потребовали незамедлительно принять меры. Также активисты отправили письма в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

Обратились они и к законодателям – просят ужесточить наказание за складирование мусора в непредназначенном для этого месте. По мнению активистов, одной ликвидацией «черных полигонов» проблему не решить, так как вывезти мусор на санкционированный полигон дороже, чем заплатить штраф (3000 против 2500 рублей).