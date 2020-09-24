Убийство 14-летней давности раскрыли в Рязанской области

В Рязанской области возобновили следствие по уголовному делу об убийстве, которое произошло 14 лет назад. Спустя столь длительное время подозреваемый, наконец, найден. Как сообщает пресс-служба регионального СК, 34-летний житель Рязани уже признал свою вину.

В мае 2006 года четверо знакомых, залив за воротник, приехали в лесопосадку пострелять по бутылкам из охотничьего ружья. Между двумя мужчинами разгорелся конфликт, в результате чего один из них пальнул в другого. Тело убитого – рязанца 1977 рождения – скинули в канаву, где его впоследствии и обнаружили.

Добыть новые улики помогла новая техника и методики, появившиеся в распоряжении у криминалистов. Под тяжестью этих доказательств душегуб сдался, как и двое его товарищей. Действиям последних, как и их прежним ложным показаниям, тоже будет дана правовая оценка.