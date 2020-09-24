Школам трех муниципалитетов передали ноутбуки для онлайн-обучения

Фото: Единая Россия.

Основная цель акции «Помоги учиться дома» – оказать реальную поддержку детям, у которых нет возможности наладить обучение в дистанционном режиме. Как отметил заместитель секретаря Рязанского регионального отделения «Единой России» по проектной работе и вопросам взаимодействия с общественными объединениями, депутат Рязанской областной Думы Александр Шевырев, отсутствие компьютера у ребенка в наше время делает его жизнь сложнее.

«Старшеклассникам предстоят экзамены, нужно готовиться. Кому-то надо подтянуть те или иные предметы с помощью дополнительных занятий. Многие занимаются в онлайн-кружках и на курсах», – добавил Александр Шевырев.

Вместе с секретарями местных отделений партии 24 сентября он передал в несколько образовательных учреждений области – Корневскую среднюю школу Скопинского района, школу №3 города Скопина и Новомичуринскую школу №1 – ноутбуки.

«Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции весной учебные заведения были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Не все семьи смогли обеспечить детей необходимой электронной техникой», – обратил внимание глава Скопинского городского поселения, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Строганов.

Он рассказал, что поступило обращение от малообеспеченной семьи.

«И сегодня в рамках акции «Помоги учиться дома» мы передали ноутбук директору школы №3 Елене Барабаш, который будет использоваться для учебы детьми в этой семье», – добавил Владимир Строганов.

В Скопинском районе и.о. секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Виталий Римский также передал руководству Корневской школы ноутбук для малообеспеченной семьи.

«Цифровая техника обеспечит ребятам доступ к различным развивающим программам», – выразил уверенность лидер единороссов Скопинского района.

В Пронском районе ноутбук получит многодетная семья.

«Передавая компьютер, ноутбук или планшет нуждающейся семье, мы помогаем детям не потерять интерес к учебе», – считает секретарь местного отделения «Единой России», глава администрации муниципалитета Александр Шаститко.

«Единая Россия» совместно с правительством России, Агентством стратегических инициатив разработали программу поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома». Потребность в технике в ежедневном режиме оценивает министерство просвещения через свои региональные представительства и школы, после чего вся информация передается в штаб акции. Работает сайт помогиучитьсядома.рф, где можно оставить заявку на участие в акции.

В рамках акции «Помоги учиться дома» организуется закупка и передача необходимой для учебы техники, обеспечиваются компьютерами или другими гаджетами учащиеся из малоимущих и многодетных семей, чтобы они могли учиться онлайн.

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