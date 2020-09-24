Рязанец посадил жену на цепь, чтобы отвадить ее от алкоголя

Кораблинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего рязанца, подозреваемого в незаконном лишении свободы своей 61-летней жены.

Установлено, что в полицию позвонила женщина, обеспокоенная состоянием здоровья своей мамы. Дочь разговаривала с ней по мобильному телефону и узнала, что та привязана цепью к батарее.

Полицейские приехали по адресу и действительно обнаружили, что 61-летняя пенсионерка прикована железной цепью к батарее центрального отопления и не может выйти из дома. Как она сообщила, приковал ее супруг, якобы из-за того что она пристрастилась к алкоголю и не может самостоятельно бросить пагубную привычку. В итоге в закованном виде женщина провела несколько часов.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное лишение свободы».

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