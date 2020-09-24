Коронавирусный сезон: второй раз за две недели переносится матч ХК «Рязань»

Матч между ХК «Рязань» и СКА-Нева (Санкт-Петербург), который должен был состояться 24 сентября (четверг) во Дворце спорта «Олимпийский» перенесен. Сроки матча будут определены позже. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба и принесла болельщикам извинения.

Перенос состоялся в соответствии с пунктом 4 статьи 44 регламента «ВХЛ — Кубка Шелкового пути».

Напомним, что ранее (11 сентября) встреча, которую ХК «Рязань» должен был провести с ХК «Рубин», также была перенесена. Эта игра теперь должна состояться 15 ноября.

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