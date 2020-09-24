Коронавирус пробрался в Любовниково

Региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по географии распространения заболевания. По данным на четверг, 24 сентября, заражения выявлены в 16 населенных пунктах.

Ровно половина новых случаев – 21 из 42, которые в настоящее время находятся на подтверждении в минздраве, приходится на Рязань! Всего с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрирован 7973 человека.

Из райцентров наибольший суточных прирост – 3 человека – зарегистрирован в Ухолове.

Первые случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в населенных пунктах Деулино (Рязанский район) и Любовниково (Касимовский район).

С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 23 сентября:

- Рязань - 4151 случай с начала пандемии (+21);

- Рязанский район – 372 (+4) (Листвянка – 9 (+1), Льгово – 8 (+1), Шумашь – 3 (+1), Деулино – 1);

- Ряжск – 233 (+2);

- Рыбное – 202 (+2)

- Скопин – 196 (+2);

- Сасово – 183 (+2);

- Скопинский район – 141 (+1) (Петрушино – 3 (+1);

- Касимовский район – 129 (+1) (Любовниково – 1);

- Спасский район – 118 (+1) (Выползово –2 (+1);

- Шацкий район – 49 (+1) (Черная Слобода – 13 (+1);

- Старожилово – 44 (+1);

- Ухолово – 29 (+3);

- Путятинский район – 18 (+1) (Береговое – 6 (+1).

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Статистика хуже, чем в те дни, когда было объявлен третий этап снятия ограничений (подробности).