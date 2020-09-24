Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области продолжила расти

Статистика коронавируса в Рязанской области возвращается к значениям конца июня – начала июля. 24 сентября опергруппа при региональном правительстве сообщила о 42 новых положительных тестах COVID-19. Это больше, чем в те дни, когда губернатор объявил о третьем этапе снятия ограничений.

Еще у 40 человек коронавирусная инфекция подтвердилась после повторного тестирования. Стабильный прирост, если верить официальным данным, происходит с начала недели.

Таким образом, совокупно в Рязанской области с начала пандемии известно о 7973 случаях заражения.