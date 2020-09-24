«Вину признаю и раскаиваюсь». Убийца ветерана и его супруги просит суд о снисхождении.

24 сентября в Рязанском областном суде прошло очередное заседение по по делу Максина Куприна, обвиняемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супргуи. В последнем слове Куприн признал полностью свою вину и попросил суд о снисхождении при вынесении наказания.

— Я полностью сознаюсь в том, что совершил и прошу быть ко мне благосклонными, — заявил подсудимый.

В настоящее время судья удалился в совещательную комнату для вынесения вердикта. Предполагается, что приговору Куприну вынесут 8 октября.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана отправили в СИЗО

Молодой человек отказывается от показаний, но следователи собрали достаточно доказательств его вины. Расследование продолжается (подробности)

Павел Макеев дважды мог погибнуть в блокадном Ленинграде, но на 92-м году жизни был жестоко убит отморозком

Лучшие сотрудники и оперативники СКР, УМВД и ФСБ были брошены на раскрытие этого громкого преступления (подробности)