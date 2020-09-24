Три вуза Рязани частично приостановили обучение из-за коронавируса

Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области утром в четверг, 24 сентября, сообщила, что в связи в регистрацией COVID-19 среди сотрудников и учащихся образовательных учреждениях в Рязанской области частично приостановлен образовательных процесс в 34-х учреждениях образования. А именно: в шести детских садах, 20 школах, пяти ссузах и трех высших учебных заведениях.

Напомним, что по информации пресс-службы администрации Рязани, непосредственно в областном центре из-за коронавируса распущены на карантин 10 классов в девяти школах, а также две группы в детских садах.

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