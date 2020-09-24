Под Рязанью легковушка на скорости сбила лося

Под Рязанью в Солотче сбили лося, сообщается в паблике «Дороги в Рязани». По предварительным данным, легковой автомобиль на скорости врезался в животное, которое перебегало дорогу.

Один из подписчиков паблика недоумевает, как так, на данном участке, мол, ограничение скорости 40 км. Но ему тут же ответили, что лосю, все равно, какое ограничение.

В настоящее время по данному факту ДТП полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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