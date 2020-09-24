Игорь Морозов сложил полномочия сенатора от Рязанской области. Фото: СФ РФ.

23 сентября Совет Федерации Российской Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора от Рязанской области Игоря Морозова. Об этом сообщает пресс-служба СФ РФ.

«По результатам прошедших выборов семь сенаторов России избраны депутатами парламентов своих регионов. Все они подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Совет Федерации поддержал эти решения, приняв соответствующее Постановление верхней палаты парламента», - говорится в сообщении.

Отметим, что Морозов может вновь стать сенатором от Рязанской области.

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