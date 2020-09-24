Мэрия отчиталась по ремонту дорог на улицах Рязани.

В Рязани продолжают ремонтировать 16 участков автодорог. На четырех из них – ремонт завершат в этом году, на 12 объектах – в следующем. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Где в Рязани ремонтируют дороги

На улице Коняева подрядчик провел геодезические работы, выполнил фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и приступил к устройству выравнивающего слоя. Здесь ремонтируют дорожное полотно, уже установили знаки и бордюрный камень, нанесли разметку.

На улице Добролюбова ремонтируют участок автомобильной дороги. Вдоль проезжей части демонтировали старый и установили новый бордюрный камень.

На улице Дачной демонтируют колодцы.

на улице Рязанская подрядчик завершил укладку выравнивающего слоя асфальта.

На участке от пересечения улицы Рязанской и М-5 до РНПК выполнено фрезерование покрытия, выравнивающий слой уложен на 80%.

На улице Березовой подрядчик снял асфальтобетонное покрытие и приступил к укладке выравнивающего слоя. Старый бордюрный камень меняется на новый.

На улицах Прижелезнодорожной и Мервинской отфрезеровано по 2000 квадратных метров дорожного полотна, демонтирован бордюрный камень, произведена опиловка поросли и кустарника.

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