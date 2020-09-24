В Железнодорожном районе количество зараженных коронавирусом перевалило за тысячу. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 24 сентября в Рязанской области зарегистрировали 7931 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 4131 человек проживает в Рязани.

Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:

- в Московском районе – 1322 (+8 за двое суток) случая;

- в Октябрьском районе – 1159 (+6) человек заболели;

- в Железнодорожном районе – 1010 (+12) случаев;

- в Советском районе – 640 (+5) случаев заражения.

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