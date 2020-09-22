В Рязани врачи «скорой» спасли двухгодовалого малыша

Около двух недель назад у двухгодовалого ребенка появились симптомы кашля и насморка, а в минувшие выходные его состояние резко ухудшилось. Малыш буквально стал задыхаться, и маме не оставалось ничего, как вызвать скорую помощь, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Решить проблему и помочь смогли лишь врач Ольга Губочкина и фельдшер Галина Козлова. Доктор услышала характерный для аллергии звук в бронхах и насторожилась. После осмотра юного пациента, она поинтересовалась у матери по поводу рациона питания. Выяснилось, что причиной ухудшения состояния ребенка, послужило коровье молоко. Еще чуть-чуть и у мальчика могла начаться астма.

«Я восхищаюсь врачами скорой. Они настоящие профессионалы, замечательные диагносты, только по звуку в бронхах смогли безошибочно определить причину болезни, назначили правильное лечение и спасли моего мальчика» – говорит мама ребенка.

Напомним, в начале сентября в детской Областной клинической больницы из бронхов девятимесячного малыша врачи извлекли орех, который находился там больше месяца. Все это время ребенка с кашлем, одышкой и хрипотой лечили в поликлинике по месту жительства (читать подробнее).

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