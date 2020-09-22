На улице Магистральной обнаружили труп 36-летнего рязанца

В субботу, 19 сентября, на улице Магистральной в Рязани обнаружили труп 36-летнего местного жителя. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Личность погибшего установили сразу, он проживал недалеко от места гибели. В настоящее время следователи устанавливают точную причину смерти и все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, — сообщил источник.

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