Участников наглого свадебного кортежа в Рязани наказали - МВД

В Рязани наказали водителей свадебного кортежа, грубо нарушивших ПДД.

Размещенное в сети видео помогло полиции найти участников наглого свадебного кортежа. На запись от 18 сентября попали несколько дорогих иномарок, которые ехали друг за другом по центру Рязани, грубо нарушая ПДД. На перекрестке улиц Горького и Свободы они двигались по встречной полосе на красный сигнал светофора.

- Водители всех автомобилей-нарушителей были установлены и привлечены к административной ответственности, - заявили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Как именно наказали хамов, в полиции не уточняют.