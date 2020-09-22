Рязанский автослесарь выиграл в лотерею 600 000 рублей. Фото: «Столото».

Слесарь рязанской автомастерской Вепхия Арешидзе выиграл 600 тысяч рублей в лотерею «Золотая подкова».

Участвовать в лотереях мужчина начал пять лет назад по примеру брата. Сейчас он старается покупать билеты каждую неделю, а потом наблюдает за ходом тиража по телевизору.

— В этот раз передачу с розыгрышем я смотрел на работе. Когда зачеркнул последнее число в билете, я подскочил. Хотелось закричать, но я сдержал эмоции. О выигрыше рассказал всем, кого знаю. Теперь на работе лотерейные розыгрыши смотрю не в одиночестве, а вместе с коллегами: они тоже начали покупать билеты, — улыбается счастливчик.

По словам Арешидзе, выигранные деньги он подарит детям.

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