В ТРЦ «Премьер» стало плохо молодому человеку

В торгово-развлекательном центре «Премьер» стало плохо молодому человеку. Видео с места происшествия опубликовали многие паблики во «ВКонтакте» и Instagram.

На место тут же выехали полицейские, которые передали парня фельдшерам скорой помощи.

Подробности уточняются.

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