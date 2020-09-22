В Рязани простились с артистом Игорем Корнейчуком.
22 сентября в Архангельском соборе, расположенном на территории Рязанского кремля, отпели артиста музыкального театра Игоря Корнейчука.
Напомним, 54-летний артист выпал с балкона на пятом этаже дома по улице Вокзальной, когда развешивал белье. От полученных травм мужчина скончался уже в больнице (читать подробнее).
Артист выпал с балкона на пятом этаже дома по улице Вокзальной.
ДОСЬЕ «КП»
Игорь Александрович Корнейчук родился 10 апреля 1966 года в городе Харцызск Донецкой области.
В 1985 году окончил Дзержинское государственное музыкальное училище;
В 1993 году окончил Астраханскую государственную консерваторию;
В 1993 - 1995 работал в Астраханской государственной филармонии;
В 1995 – 2014 – Игорь Корнейчук преподавал в школах искусств городов Харцызска и Макеевки Донецкой области.
В 2014 году был принят в Рязанский областной музыкальный театр на должность артиста хора.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!