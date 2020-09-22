В Рязани простились с артистом Игорем Корнейчуком.

22 сентября в Архангельском соборе, расположенном на территории Рязанского кремля, отпели артиста музыкального театра Игоря Корнейчука.

Напомним, 54-летний артист выпал с балкона на пятом этаже дома по улице Вокзальной, когда развешивал белье. От полученных травм мужчина скончался уже в больнице (читать подробнее).

Артист выпал с балкона на пятом этаже дома по улице Вокзальной.

ДОСЬЕ «КП»

Игорь Александрович Корнейчук родился 10 апреля 1966 года в городе Харцызск Донецкой области.

В 1985 году окончил Дзержинское государственное музыкальное училище;

В 1993 году окончил Астраханскую государственную консерваторию;

В 1993 - 1995 работал в Астраханской государственной филармонии;

В 1995 – 2014 – Игорь Корнейчук преподавал в школах искусств городов Харцызска и Макеевки Донецкой области.

В 2014 году был принят в Рязанский областной музыкальный театр на должность артиста хора.

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