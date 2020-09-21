Артист музыкального театра Рязани выпал с балкона.

Артист Рязанского музыкального театра Игорь Корнейчук погиб, выпав с балкона на пятом этаже дома по улице Вокзальной. Об этом «Комсомолке» сообщили соседи артиста.

— Он очень скромный был, тихо так ходил вокруг дома, здоровался. Никто ведь не знал, что он артист, по театрам не ходим, — говорит одна из соседок.

Ее приятельница предположила, что мужчина был пьян. Якобы «все артисты выпивают», но тут же поправилась: «Не буду ничего наговаривать, завтра похороны, отпевание. Если сам, то не было бы никаких отпеваний».

Как стало известно «Комсомолке» от источника в правоохранительных органах, мужчина выпал из балкона на пятом этаже, но скончался уже в больнице. В настоящее время не решено, кто будет проводить проверку по факту гибели артиста – Следственный комитет или полиция.

Напомним, Игорю Корнейчуку было всего 54 года. В Рязань он приехал в 2014 году из Донецкой области (читать подробнее).

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