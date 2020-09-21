Скончался известный артист Рязанского музыкального театра Игорь Корнейчук.

В Рязани ушел из жизни артист хора Рязанского областного музыкального театра Игорь Александрович Корнейчук, сообщает руководство театра.

«Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал его и работал с этим добрым, порядочным, скромным, талантливым человеком. А ведь ему было всего 54 года», - говорится в некрологе.

ДОСЬЕ «КП»

Игорь Александрович Корнейчук родился 10 апреля 1966 года в городе Харцызск Донецкой области;

В 1985 году окончил Дзержинское государственное музыкальное училище;

В 1993 году окончил Астраханскую государственную консерваторию;

В 1993 - 1995 работал в Астраханской государственной филармонии;

В 1995 – 2014 – Игорь Корнейчук преподавал в школах искусств городов Харцызска и Макеевки Донецкой области.

В 2014 году был принят в Рязанский областной музыкальный театр на должность артиста хора.

Игорь Александрович обладал лирическим баритоном приятного тембра. В составе хора театра участвовал во всех концертах и спектаклях. Имел яркую сценическую индивидуальность, что позволяло ему с успехом исполнять роли второго плана в театральных постановках. Зрителям Игорь Александрович особо запомнился в ролях Ронсдорфа («Королева чардаша»), Старого цыгана («Цыганский барон»), Разбойника («Снежная королева»), Папы Карло («Следствие ведет Снеговик»), Короля («Приключения Кота в Сапогах»), Редактора («12 стульев») и др.

Светлая память об этом замечательном человеке и артисте навсегда останется в наших сердцах.