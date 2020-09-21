В Шацке сотрудница школы-интерната жестоко обращалась с детьми

В Шацком районе местную жительницу осудили за неисполнение родительских обязанностей в сочетании с жестким обращением с детьми. Помощник повара Шацкой школы-интерната нередко оставляла своих чад без еды, не заботилась об их развитии – как духовном, так и физическом. Жили они в условиях антисанитарии.

Поведение горе-мамаши правоохранительные органы расценили как опасное для жизни и здоровья несовершеннолетних.

«Осужденная вину свою признала полностью, раскаялась в содеянном и обязалась впредь не допускать подобного поведения», - сообщает прокуратура Рязанской области.

В итоге женщину наказали штрафом в размере 6 тысяч рублей