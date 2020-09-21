В шести районах Рязанской области 21 сентября отключат электричество. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

21 сентября в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- деревня Варищи, деревня Шелковая, село Перевлес — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Федоровское — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Морозовы Борки — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Пустополье — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Федоровка — с 09:30 до 17:00.

Чучковский район:

- село Протасьев Угол, село Фролово, поселок Орловка, поселок Родники, поселок Новый, поселок Муравлянка, поселок Лаврешин Хутор, поселок Шуваевка, поселок Жильцовка, село Назаровка (улица Конный Парк) — с 13:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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