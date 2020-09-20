В Рязани скончался Заслуженный учитель России Виктор Зубков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ушел из жизни Заслуженный учитель России Виктор Андреевич Зубков, сообщает «МК». Об этом пишет «МК в Рязани». Работал он учителем математики в средней школе №45.

Во время учебного процесса продвигал систему углубленного преподавания математики в профильных политехнических классах. За последние годы несколько десятков его учеников награждены медалями, а 90% выпускников политехнических классов продолжили обучение в вузах по профилю.

В 2012 году был одним из первых рязанцев, кто получил медаль Надежды Чумаковой.

ДОСЬЕ «КП»

Виктор Андреевич Зубков в 1970 году окончил Рязанский государственный педагогический институт им. С. А. Есенина. Квалификация — учитель математики средней школы.

Награды:

- 2006 год - Почетная грамота Управления образования, науки и молодежной политики администрации Рязани;

- 2006 год - Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации;

- 2012 год – медаль имени Надежды Чумаковой.

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