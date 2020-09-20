В центре Рязани вспыхнул деревянный частный дом.
Вечером 20 сентября в центре Рязани между улицей профессора Никулина и проезда Завражнова загорелся частный дом. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец пожара.
По предварительным данным, загорелась крыша дома с сараем.
В результате пожара никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали три пожарные машины.
В настоящее время специалисты регионального управления МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
Подробности уточняются.
Пожарные быстро потушили возгорание.
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