В центре Рязани вспыхнул деревянный частный дом.

Вечером 20 сентября в центре Рязани между улицей профессора Никулина и проезда Завражнова загорелся частный дом. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец пожара.

По предварительным данным, загорелась крыша дома с сараем.

В результате пожара никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали три пожарные машины.

В настоящее время специалисты регионального управления МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

Подробности уточняются.

Пожарные быстро потушили возгорание.

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