Губернатор Любимов выстрелил из сигнальной пушки в Санкт-Петербурге.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов продолжает выкладывать фотографии из отпуска, который он проводит в Санкт-Петербурге. Глава региона побывал в Петропавловской крепости, где произвел залп из сигнальной пушки.

«Удалось приобщиться к петербургской традиции — совершить полуденный выстрел из сигнальной пушки в Петропавловской крепости. Помог мне канонир Юрий Петрович. У него большой опыт, наставлял многих гостей Санкт-Петербурга — и политиков, и актеров, и космонавтов. Впечатления незабываемые!» - написал Любимов на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, губернатор поехал с семьей отдыхать в Санкт-Петербург, чтобы со свежими мыслями вернуться к работе на благо рязанцев. Позже Любимов выложил фотографии на фоне легендарного крейсера «Аврора».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!