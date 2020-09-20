В понедельник в Рязани ожидаются заморозки.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 21 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы западного ветра могут достигать 17 метров в секунду
Температура воздуха по Рязанской области ночью 0…+5°С, на поверхности почвы местами заморозки до -2°С, днем +12…+17ºС.
Кроме того, по данным регионального МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области остаются в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.
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