В Рязанской области за сутки выявили еще 34 человека, зараженных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 сентября в Рязанской области выявили еще 34 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативная группа регионального правительства. С начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился уже у 7781 человека.

Еще 35 положительных тестов находятся на подтверждении в министерстве здравоохранения Рязанской области. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей - 7816 человек.

Ранее мэрия Рязани привела статистику по зараженным в районах города. Резкий прирост зафиксирован в Московском районе (читать подробнее).

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