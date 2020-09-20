В Рязанской области за сутки выявили еще 34 человека, зараженных коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
20 сентября в Рязанской области выявили еще 34 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативная группа регионального правительства. С начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился уже у 7781 человека.
Еще 35 положительных тестов находятся на подтверждении в министерстве здравоохранения Рязанской области. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей - 7816 человек.
Ранее мэрия Рязани привела статистику по зараженным в районах города. Резкий прирост зафиксирован в Московском районе (читать подробнее).
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