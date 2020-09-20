Небогатый улов: за месяц на рязанских водоемах у браконьеров изъяли 11 кг рыбы

Рыбалка в Рязанской области сразу превращается в браконьерство при использовании незаконных орудий лова.

За август 2020 года инспекторы рязанского Росрыболовства провели 63 рейда, выявили 66 нарушений и привлекли к административной ответственности 36 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды проводились на следующих водоемах Рязанской области:

- в Касимовском районе – река Ока: Поповская старица, Белынская старица, Пустынская старица, затон Клетинский, затон Самыловский, затон Жуковский;

- в Сасовском районе – река Цна, река Мокша;

- в Спасском районе – река Ока: Спасский затон, Киструсская старица; озеро Сельное, озеро Большое Петровическое, река Проня, река Толпега;

- в Рыбновском районе – река Ока: Селецкая старица, Заборьевская старица; река Вожа, река Быстрица, озеро Тишь;

- в Шиловском районе – река Ока: старица Ниверха, затон Качков, затон Рябов, затон Шиловский, затон Переолок, протока Рукав Ключ; озеро Ерхинка;

- в Пронском районе – река Галина, река Проня, Новомичуринское водохранилище;

- в Скопинском районе – река Брусна;

- в Старожиловском районе – река Грязновка, река Проня;

- в Клепиковском районе – река Нарма;

- в Пителинском районе – река Мокша;

- в Ряжском районе – река Хупта, река Ранова;

- в Рязанском районе – река Ока: Дядьковский затон, Заборьевская старица, Агропустынская старица; река Старица, озеро Велье, озеро Казарь.

Инспекторы Росрыболовства изъяли десять запрещенных орудий добычи, в том числе – 500 метров сетей и 11 кг рыбы.

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