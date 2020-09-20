За сутки в Московском районе выявили резкий прирост зараженных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 20 сентября в Рязанской области зарегистрировали 7781 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 4040 человек проживают в Рязани.

Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:

- в Московском районе – 1303 (+8 за сутки) случая;

- в Октябрьском районе – 1136 (+6) человек заболели;

- в Железнодорожном районе – 982 (+1) случая;

- в Советском районе – 619 (+3) случаев заражения.

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