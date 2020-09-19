Крейсер «Аврора» - губернатор Николай Любимов делится фото из отпуска

Фото со странички Николая Любимова.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с семьей отправился в отпуск в Санкт- Петербург. Об этом «Комсомольская правда» сообщала ранее.
Вечером субботы (19 сентября) глава региона в социальных сетях поделился с подписчиками одной из отпускных фотографий. На фото Николай Любимов и его супруга Оксана стоят на фоне легендарного крейсера «Авроры».
«Жаль, пальнуть нельзя» - прокомментировала фотографию одна из подписчиц.
«Классно. Петергоф обязательно надо посетить, Дворцовый комплекс, считаю его одной из жемчужин северной столицы!» - посоветовал другие достопримечательности еще один пользователь соцсетей.
Ждем новых фотографий и новых эмоций от Николая Любимова.
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