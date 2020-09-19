Крейсер «Аврора» - губернатор Николай Любимов делится фото из отпуска

Фото со странички Николая Любимова.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с семьей отправился в отпуск в Санкт- Петербург. Об этом «Комсомольская правда» сообщала ранее.

Вечером субботы (19 сентября) глава региона в социальных сетях поделился с подписчиками одной из отпускных фотографий. На фото Николай Любимов и его супруга Оксана стоят на фоне легендарного крейсера «Авроры».

«Жаль, пальнуть нельзя» - прокомментировала фотографию одна из подписчиц.

«Классно. Петергоф обязательно надо посетить, Дворцовый комплекс, считаю его одной из жемчужин северной столицы!» - посоветовал другие достопримечательности еще один пользователь соцсетей.

Ждем новых фотографий и новых эмоций от Николая Любимова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!