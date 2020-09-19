В Рязани в микрорайоне Горроща перекроют движение из-за прокладки водопровода

Схема: пресс-служба администрации Рязани.

На улице 12-я Линия в микрорайоне Горроща (Рязань) из-за работ по прокладке водопровода закроют движение транспорта с 8.00 21 сентября до 18.00 12 октября. Движение перекроют на участке от дома №2а до пересечения с улицей Островского – сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На время проведения работ установят соответствующие дорожные знаки. Котлованы огородят.

Автомобилистов настоятельно просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

А в субботу, 19 сентября, примерно на час перекроют движение в центре Рязани из-за проведения легкоатлетического забега.

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