Губернатор Любимов отправился с семьей на отдых в Санкт-Петербург.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с семьей уехал отдыхать в Санкт-Петербург. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях и выложил фото из купе поезда.

«Взял неделю отпуска, чтобы восстановить силы и вернуться к работе со свежими мыслями. Вместе с семьей отправляюсь в Санкт-Петербург, затем продолжим путешествие по России. Обязательно поделюсь впечатлениями. Будем на связи!» - говорится в сообщении.

Одна из подписчиц губернатора тут же предложила губернатору «сгонять» в Касимов.

«На дороги бы глянули, на убогую набережную. Чего там чиновники на местах творят посмотрели бы», - написала Ирина Айдарова.

Напомним, в августе прошлого года губернатор Николай Любимов проводил отпуск в Италии, а потом рассказал, как там можно сэкономить. «Много ходил, ездил на автомобиле, а апартаменты бронировал через интернет» (читать подробнее).

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