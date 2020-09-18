Убытки УРТ составили 27 млн рублей, но прибыль не за горами

С января по август 2020 года убытки МУП «УРТ» составили 27 млн рублей. Об этом сообщил начальник управления городского транспорта Андрей Михно во время отчета перед депутатами гордумы.

По словам чиновника, за первые полгода 2020 года убыток составлял более 52 млн рублей. Причина в низком пассажиропотоке из-за коронавируса и поздних поступлениях региональных дотаций. Но уже в сентябре предприятие планирует получать прибыль.

Напомним, ранее в администрации Рязани сообщили, что бюджет УРТ на 2019 год и первую половину 2020-го сформировали таким образом, что финансовый результат предприятия оказался отрицательным по следующим причинам:

- увеличились активы МУП «УРТ» после слияния с автоколонной 1310;

- лизинговые платежи;

- увеличение фонда оплаты труда (читать подробнее).

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