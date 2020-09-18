В Рязани на несколько дней закроют движение на улице Березовой

В Рязани на нескольких участках улицы Березовой перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина закрытия – ремонт дороги.

Где перекроют движение

С 18 сентября 10:00 до 20 сентября 20:00 движение закроют:

- от дома №27 корп. 2 по улице Черновицкой до дома №6 по улице Березовой.

С 22 сентября 08:00 22 сентября до 24 сентября 20:00 движение закроют:

- от дома №6 по улице Березовой до дома №33 по улице Гоголя.

С 24 сентября 08:00 до 27 сентября 20:00 движение закроют:

- от дома №6 по улице Березовой до дома №7 по улице Чернышевского.

В связи с перекрытием дорог движение пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

- автобусы №30 следуют до конечной остановки «СПТУ-6»;

- автобусы №№23, 70, 71 следуют до остановки «Школа» (улица Черновицкая).

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