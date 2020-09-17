В 10 точках Рязанской области нашли новые случаи коронавируса

17 сентября в Рязанской области опубликовали обновленные данные о географии распространения коронавируса. Из 34 случаев заражения за минувшие сутки 22 зарегистрированы в Рязани. За столицей региона следует Скопин, где еще четверо заболевших.

В Сасовском районе, если верить официальной статистике, три положительных теста на COVID-19 за сутки. Один из них – в селе Старое Березово, куда прежде инфекция не проникала.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 16 сентября:

- Рязань - 3998 случаев с начала пандемии (+22);

- Ряжск – 225 (+1);

- Скопин – 184 (+4);

- Шиловский район – 144 (+2) (Аделино – 6 (+1), Тырново – 2 (+1));

- Клепиковский район – 128 (+1) (Екшур – 2 (+1));

- Сасовский район – 52 (+3) (Малый Студенец – 3 (+1), Молодежный – 3 (+1), Старое Березово – 1 (+1));

Путятинский район – 14 (+1) (Отрада – 2 (+1)).