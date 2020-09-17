Администрация Рязани: не приняли карту в маршрутке – звоните

Принимать безналичную оплату - прямая обязанность перевозчиков. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Все чаще и чаще рязанцы сообщают об отказе принимать банковские карты в городском общественном транспорте, причем именно коммерческом – в муниципальном о такой проблеме не слышно. Это и наводит на мысль, что дело вовсе «не в бобине» (то есть не в технических сбоях), а в банальном нежелании некоторых водителей работать с безналичной оплатой.

Поймав волну народного негодования, администрация Рязани обратилась с призывом сообщать о не выполняющих свою прямую обязанность перевозчиках:

- Если на маршрутах пассажирам по каким-то причинам отказывают в оплате картами, то о таких случаях необходимо сообщать в управление транспорта по телефону 8 (4912) 29-78-07, указав государственный регистрационный номер автобуса. Специалисты проведут проверку и примут соответствующие меры, - сказали в пресс-службе администрации.

Корреспондент «КП» позвонил по указанному номеру, где его перенаправили к конкретному специалисту. На том конце провода пояснили: если оплату картой нельзя провести не по вашей вине, а, например, из-за неработающего терминала, и при этом у вас нет с собой наличных, водителю придется везти вас бесплатно (а по-хорошему автобус вовсе должен сойти с линии). Обеспечить возможность безналичной оплаты и работоспособность оборудования – обязанность перевозчика.

При этом в управлении заметили, что проблема нередко бывает на стороне пассажира, и тогда претензии к перевозчику предъявлять бессмысленно. Сюда относят ситуации, когда карта размагнитилась или находится в стоп-листе. Так или иначе, терминал должен быть включен, и попытку провести оплату картой водитель предпринять обязан.