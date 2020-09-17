До конца сентября временно изменится расписание рязанских электричек.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения: Сасовское направление:
21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 сентября
Электропоезд (далее - Э/П) № 6048 Рязань - Сасово, отправлением в 19.20, будет отправляться в 21.23
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 сентября
Э/П № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.45, будет прибывать 11.59
19, 20, 26, 27 сентября
Э/П № 6046 Рязань – Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.48 Московское направление:
19 сентября
Э/П № 7043 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 12.40, будет отправляться в 12.32
Э/П № 7040 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 10.06, будет прибывать в 11.00
Э/П № 7084 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 11.27, будет прибывать в 12.09
Э/П № 7042 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 15.22, будет прибывать в 15.29
Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15, будет отправляться в 6.05
Э/П № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03 - отменен
Э/П № 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, будет отправляться в 8.20
Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.41
Э/П № 6012 Дивово – Рязань-1, прибытием в 9.04 - отменен
Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.44
Э/П № 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 14.22, будет прибывать в 14.42
20, 26, 27 сентября
Э/П № 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 14.22, будет прибывать в 14.35
24 сентября
Э/П № 7041 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 7.46, будет отправляться в 7.13
Э/П № 7043 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 12.40, будет отправляться в 12.59
Э/П № 7040 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 10.06, будет прибывать в 11.19
Э/П № 7042 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 15.22, будет прибывать в 15.38
Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.41
25 сентября
Э/П № 6002 Рыбное – Рязань, прибытием в 8.08 - отменен
26, 27 сентября
Э/П № 7084 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 11.27, будет прибывать в 11.49
Э/П № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03, будет отправляться в 7.01 и следовать только до ст. Рыбное
Э/П № 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, будет следовать до ст. Рыбное
Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38
Э/П № 6012 Дивово – Рязань-1, прибытием в 9.04, будет следовать от ст. Рыбное
Э/П № 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 14.22, будет следовать от ст. Рыбное, и будет прибывать в Рязань в 14.35
21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 сентября
Э/П № 7043 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 12.40, будет отправляться в 12.42
Э/П № 7042 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием в 15.22, будет прибывать в 16.18
Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.43 Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.16
Э/П № 6996 Москва – Рязань-1, прибытием в 19.04, будет прибывать 19.59
Ряжское направление: 18, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 сентября
Э/П № 6320 Рязань - Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 3.30 Э/П № 6304 Рязань – Ряжск, отправлением в 9.00, будет отправляться в 7.56 Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 12.45
Э/П № 6305 Ряжск – Рязань, прибытием в 14.59, будет прибывать в 14.37
19, 20, 24, 27 сентября
Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 13.55