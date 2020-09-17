До конца сентября временно изменится расписание рязанских электричек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения: Сасовское направление:

21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 сентября

Электропоезд (далее - Э/П) № 6048 Рязань - Сасово, отправлением в 19.20, будет отправляться в 21.23

20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 сентября

Э/П № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.45, будет прибывать 11.59

19, 20, 26, 27 сентября

Э/П № 6046 Рязань – Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.48 Московское направление:

19 сентября

Э/П № 7043 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 12.40, будет отправляться в 12.32

Э/П № 7040 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 10.06, будет прибывать в 11.00

Э/П № 7084 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 11.27, будет прибывать в 12.09

Э/П № 7042 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 15.22, будет прибывать в 15.29

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15, будет отправляться в 6.05

Э/П № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03 - отменен

Э/П № 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, будет отправляться в 8.20

Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.41

Э/П № 6012 Дивово – Рязань-1, прибытием в 9.04 - отменен

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.44

Э/П № 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 14.22, будет прибывать в 14.42

20, 26, 27 сентября

Э/П № 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 14.22, будет прибывать в 14.35

24 сентября

Э/П № 7041 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 7.46, будет отправляться в 7.13

Э/П № 7043 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 12.40, будет отправляться в 12.59

Э/П № 7040 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 10.06, будет прибывать в 11.19

Э/П № 7042 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 15.22, будет прибывать в 15.38

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.41

25 сентября

Э/П № 6002 Рыбное – Рязань, прибытием в 8.08 - отменен

26, 27 сентября

Э/П № 7084 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 11.27, будет прибывать в 11.49

Э/П № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03, будет отправляться в 7.01 и следовать только до ст. Рыбное

Э/П № 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, будет следовать до ст. Рыбное

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38

Э/П № 6012 Дивово – Рязань-1, прибытием в 9.04, будет следовать от ст. Рыбное

Э/П № 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 14.22, будет следовать от ст. Рыбное, и будет прибывать в Рязань в 14.35

21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 сентября

Э/П № 7043 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 12.40, будет отправляться в 12.42

Э/П № 7042 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием в 15.22, будет прибывать в 16.18

Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.43 Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.16

Э/П № 6996 Москва – Рязань-1, прибытием в 19.04, будет прибывать 19.59

Ряжское направление: 18, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 сентября

Э/П № 6320 Рязань - Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 3.30 Э/П № 6304 Рязань – Ряжск, отправлением в 9.00, будет отправляться в 7.56 Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 12.45

Э/П № 6305 Ряжск – Рязань, прибытием в 14.59, будет прибывать в 14.37

19, 20, 24, 27 сентября

Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 13.55