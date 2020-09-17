В субботу закроют центр Рязани и изменят схему движения общественного транспорта

19 сентября с 08:00 до 15:00 в Рязани пассажирский транспорт будет работать по измененной схеме. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Связано это с перекрытием движения от Соборной площади по улице Соборной до пересечения с улицей Ленина из-за «Кросса Наций».

Как будут ходить троллейбусы и автобусы:

- троллейбусы №1 при движении из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно;

- автобусы №41 от конечной остановки «улица Забайкальская» до остановки «площадь Ленина» будут следовать без изменений, далее по улицам Ленина, Свободы, пл. Свободы в прямом и обратном направлении, далее по своему маршруту.

Кроме того, в связи с закрытием движения по маршруту соревнований (пл. Соборная – ул. Соборная – пл. Ленина – Первомайский проспект – ул. Каширина – ул. Семинарская – ул. Соборная – пл. Соборная) с 12:00 до 13:00 движение троллейбусов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, автобусов №№1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 и маршруток №№34, 41, 46, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 90, 91, 98, 99 будет приостановлено.

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