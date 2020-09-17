Скопинцы приняли участие в велопробеге

Участники велопробега на финише.

В Скопинском районе состоялся оздоровительный велопробег, посвященный Всероссийскому Дню бега «Кросс нации».

Старт был дан у здания районной администрации. Перед началом особо отличившимся спортсменам вручили знаки ГТО. Колонна, состоящая почти из трех десятков любителей велоспорта и сопровождаемая полицейской машиной и машиной скорой помощи, должна была преодолеть дистанцию, протяженностью 16 км.

В середине велотрассы спортсмены остановились в конноспортивном комплексе, где смогли немного отдохнуть и покататься на лошадях.

Этот велопробег принес много радости и взрослым, и детям. После финиша всех ждал горячий чай, мясные нарезки, фрукты и прекрасное настроение.