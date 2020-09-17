Из-за аварии на 14 улицах Рязани отключили холодную воду

17 сентября в Рязани отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В четверг до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- Первомайский проспект, д. 68/2, д. 70 корп. 1, д. 74, д. 76, д. 78/93;

- Малое шоссе, д. 18;

- ул. 1-я Безбожная;

- ул. 2-я Безбожная;

- Коммунистический переулок;

- Транспортный переулок – частный сектор.

До 17:00 в Дядькове холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Весенняя, д. 2г, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 49, д. 23, д. 53, д. 55, д. 57, д. 46, д. 45, д. 43а;

- ул. Новая, д. 9а, д. 1б, д. 1а, д. 1, д. 17, д. 18, д. 19, д. 15, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14;

- ул. Ленпоселок, д. 1, д. 2а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 16а, д. 1/1;

- 1-й Весенний переулок, д. 1, д. 2, д. 4, д. 6;

- 2-й Весенний переулок, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9а, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18;

- ул. Грачи, д. 50 корп. 1, д. 49, д. 47, д. 45, д. 43, д. 41, д. 39, д. 37, д. 35, д. 33, д. 31, д. 29, д. 27, д. 25, д. 23, д. 21, д. 19, д. 17, д. 15, д. 13, д. 11, д. 9, д. 9, д. 5, д. 3, д. 3а.

До окончания ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

- ул. Горького, д. 74/64, д. 76, д. 78, д. 78 стр. 1, д. 80, д. 86, д. 94/40, д. 57, д. 59, д. 49, д. 51 (школа №1);

- ул. Право-Лыбедская, д. 35, д. 35 корп. 2, д. 37, д. 37, д. 39, д. 47, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55, д. 46, д. 50, д. 54, д. 56.