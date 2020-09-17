В ближайшие часы в Рязань придут ливни, грозы и сильный ветер

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории Рязанской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. Во второй половине дня местами ожидается грозы и ливни.

Непогода сохранится до конца суток 17 сентября, а также ночью 18 сентября.

Напомним, ранее Гидрометцентр России предупреждал, что уже в ближайшую пятницу и выходные в Рязани и области ожидается резкое похолодание (читать подробнее).

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