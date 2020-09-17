На окраине Рязани «Калина» на скорости насмерть сбила пожилую женщину.

Вечером 16 сентября на улице Южный Промузел 33-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Калина» на скорости сбил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пенсионерка от полученных травм скончалась в отделении реанимации.

В настоящее время по факту смертельного ДТП проводится проверка.

Напомним, 15 сентября в Шацке водитель на скорости сбил ребенка и скрылся с места ДТП (читать подробнее).

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