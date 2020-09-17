В Рязани судебный пристав присвоил и потратил 250 тысяч рублей должника

Следователи рязанского УФСБ возбудили уголовное дело по факту хищения денег в виде исполнительского сбора, который должник оплатил по решению суда.

Установлено, что заместитель начальника одного из отделов УФССП России по Рязанской области получил от должника более 250 тысяч рублей, но не внес их на депозитный счет отдела. Пристав присвоил деньги и потратил на свои нужды.

Прокуратура изучила материалы и признала постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!